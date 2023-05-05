В Коми выросли цены на подсолнечное масло

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Коми изменились цены на некоторые товары на полках магазинов. Так, по сообщению аналитиков Комистата, за минувшую неделю больше всего подорожало подсолнечное масло. Теперь за него просят на 5,3% больше, чем было ранее.

Также выросли в цене говядина (+3%), сосиски (+2%) и на один процент подорожало сливочное масло.

В то же время значительно подешевела колбаса. За неделю цена уменьшилась на 7,1%.

Также подешевели пшено на 5,2%, крупа гречневая-ядрица - на 4,6%, макаронные изделия - на 3,1%, соль поваренная - на 2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 1,5%, творог - на 1,3%.

Из плодоовощной продукции рост цен отмечен на лук репчатый - на 21,7%, капусту белокочанную - на 7,7%, морковь - на 2,6%, яблоки - на 1,7%. В то же время цены на огурцы снизились в среднем на 6,6%, свёклу столовую - на 4,2%, помидоры - на 3,9%, бананы - на 1,3%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости сухие корма для домашних животных подорожали на 9,2%. Снизились цены на порошки стиральные на 2,4%, бумагу туалетную - на 2,2%, пасты зубные, подгузники детские, мыло туалетное, щетки зубные - на 1,2-1,8%.

Из остальных непродовольственных товаров цены на телевизоры выросли на 2,1%; на шампуни - снизились на 4,2%

Среди лекарственных препаратов цены на валидол снизились на 3,5%, эргоферон - на 1,2%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 1,7%, на дизельное топливо - снизились на 0,6%.

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