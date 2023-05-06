В Коми 1 июня откроют фонд помощи ветеранам СВО

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Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что в республике создадут фонд «Защитники Отечества» по указу президента России Владимира Путина. По его словам, открытие запланировано на 1 июня. Сейчас уже выбрано подходящее здание под офис, в нем выполняют косметический ремонт, а команда координаторов пройдет спецобучение в мае.

Уйба напомнил, что деятельность фонда будет направлена на помощь ветеранам СВО и членам их семей. Работники фонда будут сопровождать семьи погибших участников спецоперации.

Офис фонда, по словам главы, расположится на улице Первомайской, 11. Обучение социальные координаторы пройдут на базе Северо-Западного института управления академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России.

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