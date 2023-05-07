За неделю в Коми увеличилось число укушенных клещами детей

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В республике Коми с 28 апреля по 4 мая от укусов клещей пострадали 86 человек, из которых 14 - дети. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

С начала сезона зарегистрировано 123 случая укусов клещей, из которых 26 - у детей. Неделей ранее выявили 37 пострадавших, из них 11 - дети.

В Центре гигиены и эпидемиологии Коми провели 44 исследования. Антиген вируса клещевого энцефалита был обнаружен в двух пробах, еще в 15 – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

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