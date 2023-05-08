В Коми произошел пожар в жилом доме

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Вчера, седьмого мая, в Воркуте произошел пожар в многоквартирном доме по удице Ленина. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по Республике Коми.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 14:00. На место происшествия прибыли спецслужбы.

Из квартир эвакуировались 20 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

По предварительной версии, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.

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