Жители одного из районов Коми вторые сутки остаются без мобильной связи

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Вторые сутки жители Усть-Цилемского района Коми лишены возможности связаться с близкими из-за отсутствия мобильной связи.

В администрации района рассказали, что мобильная связь пропала в ночь с 6 на 7 мая. Работает только интернет, обеспечиваемый провайдером «Ростелеком».

В центре по связям с общественностью филиала «МТС» в Санкт-Петербурге пояснили «Комиинформу», что специалисты уже нашли участок аварии и в настоящее время работают на месте.

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