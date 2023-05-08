В Коми зарегистрировано свыше 30 тысяч самозанятых

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В Республике Коми зарегистрировано более 30 тысяч самозанятых. Об этом рассказали в пресс-службе региональной УФНС.

Более 22 тысяч самозанятых граждан ведут свою деятельность на территории республики. Наиболее распространенными видами деятельности являются услуги в сфере бьюти-индустрии и перевозки грузов и пассажиров.

Данный вид налогового режима популярен благодаря низким налоговым ставкам: если самозанятый реализует свою деятельность физлицу, то ставка будет 4% от дохода, если юридическому - 6%.

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