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НовостиПроисшествия8 мая 2023 13:20

В Коми на женщину напала стая собак

Пострадавшую госпитализировали
Источник:kp.ru
Фото: Екатерина Чернуха.

Фото: Екатерина Чернуха.

В Печоре на женщину напала стая бездомных собак. Следственный комитет организовал проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел седьмого мая. Женщина возвращалась домой с работы, как вдруг в районе ЖД части города на нее напали собаки. Происходящее увидел мужчина-сторож, который отогнал озлобленных животных.

Женщину госпитализировали с множественными укусами в области конечностей и головы. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку.

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