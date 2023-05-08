В Коми на женщину напала стая собак

Фото: Екатерина Чернуха.

В Печоре на женщину напала стая бездомных собак. Следственный комитет организовал проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел седьмого мая. Женщина возвращалась домой с работы, как вдруг в районе ЖД части города на нее напали собаки. Происходящее увидел мужчина-сторож, который отогнал озлобленных животных.

Женщину госпитализировали с множественными укусами в области конечностей и головы. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку.

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