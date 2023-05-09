Жительница Коми отсудила 500 тысяч рублей за смерть дочери

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Жительница Коми отсудила 500 тысяч рублей за гибель дочери от угарного газа. Соответствующее решение принял Усть-Вымский районный суд.

Дочь истца работала кочегаром котельной. В январе 2018 года сотрудница чистила печь и выносила шлак. Позже дежурная увидела, что из котельной идет дым. Та позвонила бригадиру. Дежурная также попыталась найти очаг пожара, однако из-за дыма видимость была нулевой.

Кочегара обнаружили лишь после того, как потушили пожар. Прибывшие на место сотрудники констатировали ее смерть. Экспертиза показала, что женщина скончалась от отравления угарным газом.

Позднее выяснилось, что фирма, в которой трудилась кочегар, не обучала ее безопасным методам работы. Кроме того, ее знания никто не проверял. Сотрудника фирмы судили за нарушение требований охраны труда лицом, на которое возложена обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Мать покойной обратилась в суд с гражданским иском к фирме-работодателю и ОАО «РЖД», которое являлось собственником здания и котла. От каждой компании жительница Коми потребовала по 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако в удовлетворении требований к РЖД суд отказал. Дело в том, что в момент трагедии имущество находилось в пользовании фирмы-работодателя.

Фирму, где работала погибшая, обязали выплатить матери 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и 2 тысячи рублей судебных расходов. Истец попыталась обжаловать это решение в Верховном суде Коми, но тот оставил решение без изменений, передает БНК.

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