Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 4:50

В Усть-Цилемском районе Коми восстановили сотовую связь

Обрыв связи произошел в связи с механическим повреждением
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Усть-Цилемском районе специалисты восстановили сотовую связь. Об этом сообщили в местной газете «Красная Печора».

В ночь с 6 на 7 мая абоненты действующих в районе сотовых операторов остались без связи. Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на центр по связям с общественностью филиала «МТС», обрыв связи произошел в связи с механическим повреждением на канале связи.

В понедельник, восьмого мая, специалисты устранили повреждение и восстановили связь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, какой будет погода в Коми 10 мая (подробнее)