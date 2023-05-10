В Усть-Цилемском районе Коми восстановили сотовую связь

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В Усть-Цилемском районе специалисты восстановили сотовую связь. Об этом сообщили в местной газете «Красная Печора».
В ночь с 6 на 7 мая абоненты действующих в районе сотовых операторов остались без связи. Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на центр по связям с общественностью филиала «МТС», обрыв связи произошел в связи с механическим повреждением на канале связи.
В понедельник, восьмого мая, специалисты устранили повреждение и восстановили связь.
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