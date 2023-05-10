Жители Сыктывкара рассказали о праздновании дня рождения в коллективе

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Каждый второй житель Сыктывкара любит угощать коллег в свой день рождения. Опрос провели эксперты сервиса SuperJob.
Жителям столицы Коми традиция угощать коллег в день своего рождения больше, нежели чем традиция дарить подарки именинникам от коллектива. Фуршет для сослуживцев организовывают 72% опрошенных, а обычай дарить совместные подарки поддержали 6 из 10 человек.
В основном более благосклонны к обеим традициям женщины, нежели мужчины.
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