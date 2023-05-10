Каждый пятый житель Коми сталкивался с задержкой зарплаты за последний год

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В Коми каждый пятый работник сталкивался с задержкой зарплаты за минувший год. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

По данным аналитиков, 21% опрошенных жителей республики заявили, что зарплату им платят не вовремя. Чаще всего это происходит в ресторанном бизнесе и общепите, об этом рассказал каждый второй (48%).

Примечательно, что в каждом третьем случае местные работодатели, которые задерживали выплату зарплаты, вообще никак не объясняли почему это происходит. Об этом заявили 29% местных трудящихся, не получивших свои деньги вовремя. Ещё в 39% случаев работодатели, задерживающие выплату зарплат своим работникам, объяснили эту проблему внутренними финансово-экономическими проблемами в деятельности компании. У каждой шестой местной компании (16%) случились внешние финансово-экономические проблемы, в связи с этим работодатели задержали выплату зарплат своим сотрудникам. В 17% случаев работникам объяснили несвоевременную выплату денег бухгалтерскими ошибками и ещё в 9% случаев - проблемами на стороне зарплатного банка-партнера.

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