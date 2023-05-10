С начала года в Коми более 700 человек с низкими доходами заключили соцконтракт

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С начала 2023 года 764 жителя Коми с низкими доходами заключили соцконтракт. Данная программа способствует улучшению финансового положения малообеспеченных граждан., что соответствует целям нацпроекта «Демография».

385 человек, заключивших социальный контракт, начали искать работу, 240 человек направили данный вид господдержки на открытие собственного дела, 61 человек - на ведение ЛПХ. 78 жителям Республики Коми соцконтракт помогает преодолевать трудную жизненную ситуацию.

С начала года на финансирование данной программы было выделено 80 млн рублей, из которых 22 млн - из бюджета республики.

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