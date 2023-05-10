Житель Сыктывкара может отправиться в тюрьму за охоту на лося

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В Троицко-Печорском районе полицейские выявили факт незаконной охоты на лося. В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции задержали 63-летнего жителя Сыктывкара. Ему грозит до 5 лет заключения. Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей.

На границе с Пермским краем охотник, находясь в лесном массиве, убил лося в запрещенные для производства охоты сроки. Разрешений на добычу охотничьих ресурсов он не имел.

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