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НовостиПроисшествия10 мая 2023 9:20

Житель Сыктывкара может отправиться в тюрьму за охоту на лося

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Троицко-Печорском районе полицейские выявили факт незаконной охоты на лося. В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции задержали 63-летнего жителя Сыктывкара. Ему грозит до 5 лет заключения. Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей.

На границе с Пермским краем охотник, находясь в лесном массиве, убил лося в запрещенные для производства охоты сроки. Разрешений на добычу охотничьих ресурсов он не имел.

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