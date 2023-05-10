В Сыктывкаре пьяный мужчина устроил дебош в баре

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В одном из баров Сыктывкара сработала тревожная кнопка. На место происшествия направились сотрудники Росгвардии.

Пьяный мужчина вел себя неадекватно, громко кричал и вел себя агрессивно, чем мешал отдыху посетителей и работе персонала. Во время задержани он пытался оказать сопротивление, но сотрудники Росгвардии применили специальные средства и физическую силу.

35-летний мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции. В настоящее время проводится проверка.

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