В Коми росгвардейцы задержали двух пьяных агрессивных женщин

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В одном из ресторанов Печоры сработала кнопка тревожной сигнализации. На место направились сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

По прибытию на место было установлено, что две пьяные посетительницы нарушали общественный порядок и вели себя агрессивно. Работники заведения делали им замечания, но все было тщетно.

Сотрудники Росгвардии задержали двух женщин 37 и 39 лет. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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