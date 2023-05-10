В Воронежской области 38-летняя жительница Коми устроила ДТП с пострадавшим

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области

В Воронежской области жительница Коми попала в аварию. В результате ДТП пострадал один человек.

Как сообщает ГУ МВД по Воронежской области, дорожный инцидент произошел накануне, 9 мая, на 135-м км автодороги «Воронеж — Луганск». Женщина за рулем Vortex Tingo не справился с управлением и вылетела на обочину, где столкнулась с двумя легковушками. Водитель одной из них пострадал и был госпитализирован.

— По предварительным данным, 38-летняя жительница Коми не справилась с управлением, выехала на обочину и столкнулась с автомобилями Renault Logan под управлением 43-летнего жителя Россошанского района и Renault Logan под управлением 69-летнего местного жителя, — уточнили в ГИБДД.

По данному факту начата проверка.

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