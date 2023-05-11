Стало известно, когда в Сыктывкаре отключат отопление

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Стало известно, когда в Сыктывкаре завершится отопительный сезон. Портал «ПроГород» сообщает, что отопление в столице отключат с установлением устойчивой теплой погоды.

В администрации подчеркнули, что дата отключения батарей на данный момент не определена. Здесь действует обязательное правило: отопление отключают, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов. Соответственно, в ночное время суток температура не должна опускаться ниже 0 градусов.

В ЦГМС Коми отметили, что ждать установления теплой погоды осталось недолго.

«Температура выше +8 градусов устойчиво начнет переходить с 9 мая по 14-15 мая. С 11 мая температура перейдет к норме, а с 15 числа будет подниматься на два градуса выше нормы. Также надо смотреть, чтобы не было возврата холодов», — отметила начальник отдела гидрометеорологических прогнозов ЦГМС Коми Ольга Козак.

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