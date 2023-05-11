Учителю из Коми грозит 6 лет колонии за оправдание терроризма

Фото: Нина Юшкова.

Бывшему учителю из Микуня грозит 6 лет тюрьмы за публичное оправдание терроризма и совершение действий, направленных на дискредитацию ВС России.

Вчера, 10 мая, данный вид наказания запросило гособвинение в ходе выездного заседания Второго западного окружного военного суда.

По совокупности двух преступлений мужчине грозит за оправдание терроризма 5 лет заключения с дополнительным наказанием, еще 2 года колонии с дополнительным наказанием за дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

Оглашение приговора назначено на сегодня, 11 мая.

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