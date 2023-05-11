«Их выбрасывают на улицу»: в Коми вокруг зооуголка разразился скандал

Фото: архив "КП"

В Ухте разгорается скандал из-за «расселенного» ранее зооуголка. По словам местных жителей, животных и инвентарь собираются выкинуть в мусорку.

Плачевное состояние зверей засняли на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, как в кучу сложены клетки, рядом бегают таксы и обессиленный медведь, которого, как утверждает автор видео, собираются усыплять.

Видео было снято в помещении по адресу улица Горького, 10, которое арендуется центром творчества имени Г.А. Карчевского.

По словам руководителя центра Леонида Красноперова, как таковой станции там нет: животные из зооуголка переехали на Горького, 10 на время реконструкции, это была передержка. Их владелец должен был получить лицензию на то, чтобы держать зооуголок, но не сделал этого. Сейчас Юрий Матющенко продолжает занимать это помещение и приносит новых животных, передает БНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ