Студент из Коми оплатил ремонт горки в детском парке, которую сам же и сломал

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10 апреля в ухтинском детском парке при центре им. Г.А. Карчевского 18-летний парень сломал детскую горку. После содеянного он скрылся, однако после публикации видеозаписи объявился сам. Сотрудники «Горзеленхоза» обратились в полицию.
В пресс-службе мэрии рассказали, что студент возместил ущерб в полном объеме. Сумма ущерба составила 57 520 рублей.
Свою вину виновный признал. Он пообещал впредь больше не портить имущество.
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