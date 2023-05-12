Жителям Сыктывкара приходят фейковые квитанции за коммуналку

Фото: Соцсети.

Жители Сыктывкара обнаружили в своих почтовых ящиках рекламу в виде квитанций за ЖКУ. Бдительные горожане рассказали об этом в социальных сетях.

Эксперты региональной Службы стройжилтехнадзора отреагировали на сообщение. Специалисты предупреждают, что объявления подобного характера следует игнорировать, да и в целом соблюдать бдительность.

«В почтовом ящике лежит вот такая бумажка, типографская печать, даже в цвете. Не дай бог какой-то бабуле попадется, может ведь и позвонить. Видимо, это очередной тип развода», - предостерегает сыктывкарка.

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