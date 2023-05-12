В Коми собаки напали на 77-летнюю женщину

Фото: Екатерина Чернуха.
В Емве Княжпогостского района на 77-летнюю женщину набросились собаки. ЧП произошло на улице Дачной, сообщает издание БНК.
В региональном Минздраве со ссылкой на главврача Княжпогостской ЦРБ сообщили, что пострадавшую доставили в хирургическое отделение еще 29 апреля. Пенсионерка получила раны на правой голени и лице.
На данный момент пожилая женщина проходит лечение, ее состояние стабильное.
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