В Коми собаки напали на 77-летнюю женщину

Фото: Екатерина Чернуха.

В Емве Княжпогостского района на 77-летнюю женщину набросились собаки. ЧП произошло на улице Дачной, сообщает издание БНК.

В региональном Минздраве со ссылкой на главврача Княжпогостской ЦРБ сообщили, что пострадавшую доставили в хирургическое отделение еще 29 апреля. Пенсионерка получила раны на правой голени и лице.

На данный момент пожилая женщина проходит лечение, ее состояние стабильное.

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