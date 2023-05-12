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НовостиПроисшествия12 мая 2023 9:50

В Сыктывкаре парень помогал мошенникам обманывать пожилых людей

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Сыктывкаре полицейские задержали мужчину, который помогал мошенникам в обмане пожилых людей. Родные 84-летней бабушки рассказали, что она передала незнакомцу 600 тысяч рублей. В пресс-службе МВД по Коми сообщили, что аферисты действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Аналогичным мошенники обманули еще одну 66-летнюю пенсионерку. Женщина лишилась 100 тысяч рублей.

В скором времени оперативники задержали подозреваемого. Он согласился на такую работу из-за того, что ему нужны были деньги. На молодого человека завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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