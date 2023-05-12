Случаи заражения гриппом чайки обнаружены на приграничной с Коми территории

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В Кировской области обнаружили факт заражения гриппом у дикой чайки. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Коми. В ведомстве уточнили, что дикие птицы устойчивы к высокопатогенному вирусу, а вот домашние пернатые сразу погибают.

Переносится вирус в кишечнике птиц, а выделяется через слюну и помет. Именно таким способом и может заразиться домашняя птица, предупреждают в министерстве.

Минсельхоз рекомендовал перевести всю птицу в закрытые помещения и установить пугала во дворах. Это должно минимизировать риск заноса инфекции на территорию Коми.

При первых признаках заболевания, аномального поведения птиц (отказ от корма и воды, резкое снижение яйценоскости, взъерошенность оперения, изменение цвета гребня, бородки и конечностей, нарушение координации движения, запрокидывание головы, тремор, неестественная поза, манежные движения, истечения из носовых отверстий, помутнение роговицы глаз у водоплавающей птицы и др.) и случаях внезапного массового падежа птицы необходимо немедленно информировать районные отделы ГБУ РК «Управление ветеринарии Республики Коми», либо сообщить на телефон их горячей линии: 8 (8212) 28-64-28, либо в Единую диспетчерскую службу (ЕДДС) вашего городского округа, муниципального района, или службу обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

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