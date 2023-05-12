Главный дерматовенеролог Коми назвала причины бесплодия

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Бесплодие напрямую связано с заболеваниям, передающимся половым путем. Об этом рассказала главный внештатный врач-дерматовенеролог Минздрава Коми Людмила Гусарова.

По ее словам, в республике в прошлом году венерологические заболевания были обнаружены у 2 670 человек. В начале этого же года врачи фиксируют, что чаще всего пациенты заражаются сифилисом и гонореей.

Врач отметила, что при отсутствии лечения инфекции, передающиеся половым путем, могут стать причиной воспалительных заболеваний органов малого таза, бесплодия, внематочной беременности, неблагоприятных исходов беременности, включая самопроизвольные выкидыши, преждевременные роды, развитие тяжелых пороков развития плода. Кроме того, некоторые вирусные инфекции могут являться причиной онкологических заболеваний.

- Самостоятельно, без лечения, инфекции не проходят. Исчезновение симптомов не говорит о том, что заболевания нет, оно может перейти в другую, более тяжелую или хроническую форму. Во всех случаях требуется специфическое лечение, которое поможет не допустить осложнений, - заключила Гусарова.