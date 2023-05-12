Жителя Коми осудили за кражу наушников, сигарет и денег

Фото: Нина Юшкова.

Суд вынес приговор 25-летнему жителю Ухты, который похитил сигареты и наушники. Свою вину он признал, его приговорили к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

9 августа прошлого года молодой человек украл из магазина электроники две пары наушников, стоимость которых составила более 2 500 рублей. Спустя две недели он вновь попытался вынести 3 пары наушников, но сработал сигнал при проходе через антикражные ворота, ухтинец отдал продавцу-консультанту одну пару наушников и ушел. Сотрудник магазина обнаружил на полке магазина отсутствие еще двух пар и выбежал за уходящим горожанином, который вернул похищенное.

Также в октябре прошлого года молодой человек разбил с помощью металлической трубы окно магазина табачных изделий и похитил 13 тысяч рублей из кассы и 7 пачек сигарет. После содеянного он отправился к брату в Вологду, но был задержан сотрудниками полиции.

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