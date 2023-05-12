В Сыктывкаре выбрали лучшего таксиста

Фото: Министерство экономического развития и промышленности Коми.

В столице Коми состоялся региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России – 2022». В республике конкурс среди таксистов проводится второй раз. В 2023 году в нем приняли участие 15 таксистов.

Победу в конкурсе одержал таксист Николай Найгель. Второе место занял Владимир Габов. Тройку лидеров замкнул Виктор Поповцев.

Этим летом финалист представит Коми уже на всероссийском этапе конкурса.

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