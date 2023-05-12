Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2023 12:20

В Сыктывкаре выбрали лучшего таксиста

Им стал Николай Найгель
Источник:kp.ru
Фото: Министерство экономического развития и промышленности Коми.

Фото: Министерство экономического развития и промышленности Коми.

В столице Коми состоялся региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России – 2022». В республике конкурс среди таксистов проводится второй раз. В 2023 году в нем приняли участие 15 таксистов.

Победу в конкурсе одержал таксист Николай Найгель. Второе место занял Владимир Габов. Тройку лидеров замкнул Виктор Поповцев.

Этим летом финалист представит Коми уже на всероссийском этапе конкурса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Коми осудили за кражу наушников, сигарет и денег (подробнее)