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НовостиПроисшествия12 мая 2023 12:50

Жителя Коми осудили за незаконный оборот спиртосодержащей продукции и сигарет

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Суд вынес приговор жителю Ухты за незаконный оборот табачных изделий и спиртосодержащей продукции. Свою вину мужчина признал, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В 2020-2022 годах мужчина купил в Интернете около 870 литров спиртосодержащей продукции и более 1700 пачек немаркированных табачных изделий. Заказы он привез в гараж на своем автомобиле Geely Emgrand X7, где хранил для последующего сбыта.

В апреле прошлого года сотрудники полиции изъяли алкоголь и сигареты, находящиеся в незаконном обороте. Сумму изъятого превысила 780 тысяч рублей.

Суд оштрафовал ухтинца на 300 тысяч рублей и конфисковал автомобиль Geely Emgrand X7 в доход государства.

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