В Коми двое мужчин избили пенсионерку, которая кормила бездомных животных

Фото: Екатерина Чернуха.

Двое жителей Сыктывдинского района избили пожилую женщину, которая кормила бездомных животных. Свою вину они не признали. В пресс-службе местной прокуратуры сообщили, что им грозит до 7 лет тюрьмы.

Вопиющий случай произошел 1 января прошлого года. 64-летняя пенсионерка вышла во двор, чтобы покормить бездомных животных. В этом момент к ней подошли двое мужчин 32 и 38 лет, один из которых пнул собаку. Женщина сделала замечание, на что его приятель начал угрожать ей, а потом вовсе стал избивать. К нему приосединился его сообщник.

Пенсионерка получила множественные телесные повреждения, в том числе переломы костей носа и скуловой дуги.

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