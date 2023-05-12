В Коми закроют школу, где учатся пятеро детей

Фото: Нина ЮШКОВА
В Удорском районе закроют школу, где учатся пятеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
Школа находится в селе Чупрово. Туда ходят трое воспитанников дошкольной группы и двое – начальных классов. В настоящее время затраты на содержание школы составляют около 4,5 миллиона рублей в год.
Родители детей, которые являются работниками школы, которые готовы выехать в село Кослан и за пределы Удорского района на постоянное место жительства, где имеются образовательные организации. Они дали письменные согласия на переезд.
При закрытии школы останется без работы один учитель начальных классов. Однако у него пенсионный возраст, а потом, как считают в администрации, педагог социально защищен, передает БНК.
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