В Коми закроют школу, где учатся пятеро детей

Фото: Нина ЮШКОВА

В Удорском районе закроют школу, где учатся пятеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Школа находится в селе Чупрово. Туда ходят трое воспитанников дошкольной группы и двое – начальных классов. В настоящее время затраты на содержание школы составляют около 4,5 миллиона рублей в год.

Родители детей, которые являются работниками школы, которые готовы выехать в село Кослан и за пределы Удорского района на постоянное место жительства, где имеются образовательные организации. Они дали письменные согласия на переезд.

При закрытии школы останется без работы один учитель начальных классов. Однако у него пенсионный возраст, а потом, как считают в администрации, педагог социально защищен, передает БНК.

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