Тело мужчины внутри вездехода нашли в реке в Инте

Фото: архив КП

В Инте в реке нашли тело рыбака, который опрокинулся, катаясь на вездеходе. По предоставленным данным, за помощью обратились его друзья.

На рыбалку трое мужчин поехали еще 11 мая. В тот день вездеход, на котором они ехали опрокинулся в реку. Двое мужчин смогли выбраться сами, а третьего нашли спасатели, которые вытащили вездеход из воды и обнаружили погибшего внутри.

В настоящий момент, по данным БНК, по факту случившегося проводится проверка. Дело передадут в Следственный комитет Коми.

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