Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2023 5:38

Тело мужчины внутри вездехода нашли в реке в Инте

Материалы дела передадут в СК
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Инте в реке нашли тело рыбака, который опрокинулся, катаясь на вездеходе. По предоставленным данным, за помощью обратились его друзья.

На рыбалку трое мужчин поехали еще 11 мая. В тот день вездеход, на котором они ехали опрокинулся в реку. Двое мужчин смогли выбраться сами, а третьего нашли спасатели, которые вытащили вездеход из воды и обнаружили погибшего внутри.

В настоящий момент, по данным БНК, по факту случившегося проводится проверка. Дело передадут в Следственный комитет Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми спасатели эвакуировали из леса 78-летнего охотника (подробнее)