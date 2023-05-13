Жителей деревни в Коми предупредили о появлении трех медведей

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В администрации села Трусово предупредили местных жителей о том, что рядом с ними был зафиксирован выход медведицы с двумя медвежатами. По предоставленным данным, их увидели в направлении к деревне Рочево в Усть-Цилемском районе.

– В целях вашей безопасности убедительно просим приостановить пешие прогулки, поездки на велосипедах, посещение леса по данному направлению, – передали в администрации.

Местных жителей также попросили не выбрасывать мусор, не отпускать собак, а также следить за тем, где находятся дети.

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