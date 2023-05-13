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НовостиОбщество13 мая 2023 16:35

В Коми ищут тела двоих утонувших мужчин

Сейчас их разыскивают спасатели
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми в настоящий момент идут поиски двоих пропавших мужчин, которые утонули в местных реках. Трагедии произошли в один и тот же день – 11 мая.

По предоставленным данным, первый случай произошел в поселке Междуреченск Удорского района, когда трое местных жителей пошли на охоту по реке Вешка. В результате один из них так и не вернулся.

Второй случай произошел на озере Гатникова в 17 км от поселка Якша Троицко-Печорского района. Мужчина выпал из лодки и утонул. Сейчас его разыскивают, передали в «Комиинформ».

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