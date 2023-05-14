Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2023 6:00

В Сыктывкаре ищут 19-летнего Исломжона Тожиддинова

Он пропал девятого мая
Источник:kp.ru
Фото: «Лиза Алерт».

Фото: «Лиза Алерт».

В Сыктывкаре пропал без вести 19-летний Исломжон Тожиддинов. Молодой человек не выходит на связь с девятого мая.

Приметы: обычное телосложение, рост около 176 сантиметров, черные волосы и глаза. Парень был одет в спортивный костюм черного цвета и жилет, черные кроссовки и кепку.

В поисках Исломжона Тожиддинова принимают участие волонтеры ПСО «Лиза Алерт». Номера телефонов для связи: 8 (904) 224 32 80, 8 (800) 700 54 52.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики спрогнозировали туман в Коми (подробнее)