В Сыктывкаре ищут 19-летнего Исломжона Тожиддинова

Фото: «Лиза Алерт».

В Сыктывкаре пропал без вести 19-летний Исломжон Тожиддинов. Молодой человек не выходит на связь с девятого мая.

Приметы: обычное телосложение, рост около 176 сантиметров, черные волосы и глаза. Парень был одет в спортивный костюм черного цвета и жилет, черные кроссовки и кепку.

В поисках Исломжона Тожиддинова принимают участие волонтеры ПСО «Лиза Алерт». Номера телефонов для связи: 8 (904) 224 32 80, 8 (800) 700 54 52.

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