Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2023 8:00

Почти каждый третий житель Сыктывкара не может позволить себе отпуск

Опрос провели эксперты сервиса SuperJob
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

Среднестатистический житель Сыктывкара может потратить на недельный отпуск около 43 тысяч рублей на одного члена семьи. Опрос провели эксперты сервиса SuperJob.

В среднем на идеальный отпуск респондентам нужно около 135 тысяч рублей на человека. Каждый третий опрошенный (32%) заявил, что не может позволить себе отдых в связи с отсутствием средств.

Женские «хотелки» скромнее, чем мужские: для идеального отпуска мужчинам нужно больше, чем представительницам женского пола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Коми отправился в тюрьму за кражу продуктов из супермаркета (подробнее)