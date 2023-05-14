Почти каждый третий житель Сыктывкара не может позволить себе отпуск

Фото: Нина Юшкова.

Среднестатистический житель Сыктывкара может потратить на недельный отпуск около 43 тысяч рублей на одного члена семьи. Опрос провели эксперты сервиса SuperJob.

В среднем на идеальный отпуск респондентам нужно около 135 тысяч рублей на человека. Каждый третий опрошенный (32%) заявил, что не может позволить себе отдых в связи с отсутствием средств.

Женские «хотелки» скромнее, чем мужские: для идеального отпуска мужчинам нужно больше, чем представительницам женского пола.

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