В Сыктывкаре кондуктор выгнал из автобуса старушку

Фото: Нина Юшкова.

В Сыктывкаре водитель и кондуктор автобуса очень грубо общались с пассажиркой. Об инциденте рассказали в местных пабликах в соцсетях.

Конфликт произошел из-за того, что пожилая женщина не знала, на какой остановке ей выходить, в результате чего проехала два круга. Пенсионерку высадили на автовокзале на улице Морозова и сказали почистить уши.

Мэрия столицы Коми заявила, что с перевозчиком были проведены переговоры. В скором времени будет проведена служебная проверка.

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