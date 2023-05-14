Пенсионерку из Коми обманули мошенники при покупке БАДов

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61-летняя жительница Вуктыла обратилась в полицию и сообщила, что ее обманули мошенники почти на 18 тысяч рублей при покупке БАДов. Детали случившегося рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина хотела заказать в интернете витаминный комплекс. С ней связался незнакомец, который представился сотрудником службы доставки компании и предложил ей помощь в оформлении заявки.

Женщина оплатила покупку, и ей пообещали выслать трек-номер для отслеживания.

Спустя некоторое время пенсионерка зашла в диалог, однако чат оказался заблокирован. Она поспешила обратиться в полицию.

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