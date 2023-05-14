По вине жителя Коми в результате ДТП погибла старушка

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Суд Усть-Куломского района Коми взыскал с виновника смертельного ДТП 276 тысяч рублей. После аварии, совершенной по его вине, скончалась 86-летняя бабушка.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. 38-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze допустил столкновение с Datsun on-DO. В ДТП пострадали 3 пассажира второй иномарки, а также пожилая женщина, которую экстренно доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, через некоторое время она скончалась.

Суд назначил виновнику ДТП 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, а также лишил прав на 2,5 года. Кроме того, прокурор потребовал, чтобы он возместил 276 тысяч рублей на лечение пожилой женщины. Требование было удовлетворено.

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