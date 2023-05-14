В Коми мужчина на снегоходе провалился под лед

Фото: Екатерина Чернуха.

Житель села Щельябож едва не погиб на реке Печоре. Мужчина отправился в соседнюю деревню Захарвань на снегоходе и провалился в полынью.

Портал «Усинск.Новости» сообщает, что в вечернее время мужчина перестал выходить на связь. Родственники пропавшего забили тревогу.

Спустя некоторое время он вернулся домой и рассказал, на обратом пути провалился на снегоходе. К счастью, ему удалось выбраться самостоятельно и вытащить технику на лед.

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