Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2023 15:00

В одном из районов Коми ждут новую участковую больницу

Медицинское учреждение будет рассчитано на 90 коек
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

В Сыктывдинском районе Коми запланировано строительство новой участковой больницы. Об этом сообщили в местной ЦРБ.

Медицинское учреждение будет рассчитано на 90 коек. По окончании строительства в участковой больнице будут размещены кабинеты, необходимое медоборудование и стационарные отделения.

В региональном Минздраве отметили, что в настоящее время идет начальный этап создания проекта. 17 мая состоится заседание общественного совета ведомства, где будет обсуждаться данный вопрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми мужчина на снегоходе провалился под лед (подробнее)