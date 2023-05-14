В одном из районов Коми ждут новую участковую больницу

Фото: Нина Юшкова.

В Сыктывдинском районе Коми запланировано строительство новой участковой больницы. Об этом сообщили в местной ЦРБ.

Медицинское учреждение будет рассчитано на 90 коек. По окончании строительства в участковой больнице будут размещены кабинеты, необходимое медоборудование и стационарные отделения.

В региональном Минздраве отметили, что в настоящее время идет начальный этап создания проекта. 17 мая состоится заседание общественного совета ведомства, где будет обсуждаться данный вопрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми мужчина на снегоходе провалился под лед (подробнее)