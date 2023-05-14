Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 мая 2023 16:00

С начала апреля в Коми украли 21 велосипед

Возбуждены уголовные дела
Источник:kp.ru
Фото: Александра Савинова.

Фото: Александра Савинова.

С начала мая в Коми в отделения полиции поступило 8 сообщений о кражах велосипедов. Месяцем ранее было зарегистрировано 13 заявлений.

Например, в Ухте пристегнутый велосипед похитили путем срезания страховочного троса. В остальных случаях двухколесные ТС не были пристегнуты противоугонными средствами защиты.

В Сыктывкаре украли велотранспорт, оставленный без присмотра на берегу реки Сысола. В других случаях велосипеды похищали с лестничных клеток домов.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведутся расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В одном из районов Коми ждут новую участковую больницу (подробнее)