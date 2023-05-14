С начала апреля в Коми украли 21 велосипед

Фото: Александра Савинова.

С начала мая в Коми в отделения полиции поступило 8 сообщений о кражах велосипедов. Месяцем ранее было зарегистрировано 13 заявлений.

Например, в Ухте пристегнутый велосипед похитили путем срезания страховочного троса. В остальных случаях двухколесные ТС не были пристегнуты противоугонными средствами защиты.

В Сыктывкаре украли велотранспорт, оставленный без присмотра на берегу реки Сысола. В других случаях велосипеды похищали с лестничных клеток домов.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведутся расследования.

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