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НовостиОбщество15 мая 2023 5:15

В одном из сел Коми ввели режим чрезвычайной ситуации

В одном из сел Коми ввели режим чрезвычайной ситуации
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В селе Чупрово Удорского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Администрация Удорского района опубликовала на своем сайте соответствующее постановление от 13 мая.

Решение принято в связи с подъемом уровня воды в реках Ела, Северная Цебьюга, Лекью, из-за чего разрушились посты на дороге республиканского значения на территории Чупрово.

В рамках режима ЧС властти должны обеспечить взаимодействие оперативного штаба с экстренными службами, а также держать ситуацию на контроле. Решение принято до особого распоряжения.

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