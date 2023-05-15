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НовостиОбщество15 мая 2023 5:45

К жителям Коми обратились с важным предупреждением

В ГИБДД Коми призвали уделить внимание безопасности детей
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ГИБДД Коми опубликовали обращение к участникам дорожного движения. В ведомстве призвали родителей уделить особое внимание безопасности несовершеннолетних.

— Уважаемые родители, контролируйте и не допускайте попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль, — подытожили в ведомстве.

В ведомстве сообщили, что дети часто не задумываются о своей безопасности, в таком же положении зачаются оказываются и их родители. Инспекторы особо выделили управление мопедами, а в качестве примера привели аварию в Усть-Куломском районе, в которой пострадал 16-летний подросток на скутере.

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