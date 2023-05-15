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НовостиОбщество15 мая 2023 6:15

В районе Коми запретили пускать фейерверки

На территории Корткеросского района ввели особый режим
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В администрации Корткеросского района заявили о решении ввести особый противопожарный режим. По информации муниципалитета, теперь здесь запрещено, в частности, разводить костры и пускать фейерверки.

В сообщении отмечается, что запрет на применение открытого огня действует уже с пятого мая. Решение принято в связи с пожароопасным периодом. В рамках режима также запланированы рейды и встречи с сотрудниками МЧС. На власти ложатся обязанности обеспечить работу муниципальных учреждений в добровольческих отрядах.

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