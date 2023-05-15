В Сыктывкаре пострадавший от провокационного поведения знакомой мужчина отправится в тюрьму

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре огласили приговор 60-летнему жителю Эжвы. Мужчина ранил свою знакомую во время ссоры. Эжвинец получил два года тюрьмы.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, пара сильно поругалась во время распития алкоголя. В ходе ссоры 50-летняя женщина несколько раз ударила собутыльника в голову. Мужчина не стерпел и схватился за нож и вонзил его в бедро потерпевшей.

- Мужчина ножом нанес ей не менее двух ударов в левое бедро. Действия эжвинца были спровоцированы самой потерпевшей, которая незадолго до этого сама несколько раз ударила его ножом по голове. Уголовное дело в отношении нее по данному факту находится на рассмотрении, - уточнили в прокуратуре.

Вину в содеянном эжвинец признал и раскаялся. Суд согласился с позицией государственного обвинения и с учетом противоправного поведения потерпевшей, нахождения в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, наличия в действиях подсудимого рецидива преступления, а также иных данных о личности, назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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