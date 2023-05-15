Жителей Коми предупредили об изменении способа записи на первичный прием к врачам

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В Коми изменился порядок записи к врачам через портал Госуслуг. Об этом жителей республики предупредили в региональном Минздраве.

В ведомстве отметили, что с сегодняшнего дня, 15 мая, на Госуслугах ограничат возможность записи на первичный прием к врачам. Теперь по записи можно попасть лишь к узким специалистам, терапевтам и педиатрам.

- К остальным специалистам запись будет производиться через единый номер call-центра медучреждений, контакт-центр Минздрава Коми по бесплатному номеру: 8-800-550-0000, - предупреждает ведомство.

Изменения проводятся в рамках федеральных поручений, заключили в пресс-службе министерства.

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