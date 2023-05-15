Жителям Коми порекомендовали есть больше редиса и черешню

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Редис, черешня и горошек. Именно эти продукты рекомендуется Роспотребнадзор Коми жителям республики в мае.

В ведомстве рассказали, что правильный майский рацион несильно отличается от апрельского, однако уже ближе к лету в нем появляются ягоды и овощи, которых нет в начале весны.

Так, например, жителям Коми рекомендуют больше налегать на капусту, морковь, огурцы, горошек и молодой картофель и редиску. Лишним не будет есть чаще и разнообразную зелень: от шпината до кинзы.

– И конечно, в этот солнечный месяц на прилавках появляются первые ягоды – земляника, клубника, черешня. Обязательно не пропустите начало сезона, чтобы запастись витаминами! Все эти дары природы станут надежными союзниками в нелегком деле укрепления иммунитета и облегчения сезонной аллергии, – заключили в ведомстве.

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