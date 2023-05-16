В поликлинике Эжвы будут удаленно контролировать состояние здоровья пациентов

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Минздрав Коми сообщил, что в поликлинике Эжвы внедряют уникальную технологию. Речь идет о дистанционном мониторинге артериального давления у пациентов, сообщили в ведомстве.

В настоящий момент принято решение, что более 100 пациентов с артериальной гипертензией будут в течение трех месяцев находится под контролем лечащего врача, который проконтролирует показатели пациентов.

Все полученные данные будет видеть только врач. В случае ухудшения показателей он сможет вызвать скорую помощь или скорректировать лечение.

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