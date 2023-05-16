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НовостиОбщество16 мая 2023 5:45

В ГИБДД Коми за неделю поймали 72 пьяных водителя

В ведомстве сообщили результаты рейдов
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В пресс-службе ГИБДД Коми сообщили, что за прошедшую неделю от управления автомобилем в пьяном состоянии отстранили 72 водителей.

В ведомстве уточнили, что в отношении 9 водителей возбудили уголовные дела за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии.

За выходные поймали 33 водителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения или отказались от медицинского освидетельствования. Больше всего нетрезвых водителей выявили в Ухте, Сыктывкаре, Усинске, а также в Удорском и Усть-Куломском районах.

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