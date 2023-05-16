В Коми уроженца Египта осудят за продажу наркотиков

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В Сыктывкарском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Египта и 21-летней жительницы Сыктывкара. Молодых людей признали виновными в продаже наркотиков через интернет.

Установлено, что в 2020 году фигурант уголовного дела учился в сыктывкарском вузе, когда решил вступить в преступную группу. Вскоре к деятельности он привлек свою знакомую, которая составляла описание мест, где находятся тайники с наркотическими веществами.

Фигурантов уголовного дела задержали при попытке реализовать очередную партию наркотиков. Во время досмотра у иностранца обнаружили 30 граммов запрещенного вещества.

Суд принял решение назначить египтянину наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Девушке вынесли приговор в виде шести лет лишения свободы и штрафа в размере 75 тысяч рублей.

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